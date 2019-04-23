Поджигатели травы спалили деревню под Тверью

В Нижегородской области по той же причине сгорели два дачных поселка

Режим чрезвычайной ситуации и усиленная группировка спасателей. Сразу в нескольких российских регионах бушуют природные пожары. Самая сложная ситуация в Забайкальском крае. Огнем охвачено более 20 тысяч гектаров. Работу пожарных осложняет шквалистый ветер. Крупные возгорания зафиксированы в Приморье, Иркутской области, Хабаровском крае и в Бурятии. Местами огонь подходит вплотную к жилым домам.

В деревне Малка пламя надвигалось так стремительно, что жители едва успели покинуть дома. Похожая картина в 17 забайкальских поселках. Огнем уничтожены почти 200 домов, ферм и построек. В больницах с ожогами - 34 человека. Ситуация в крае может ухудшиться. На Забайкалье надвигается шторм.

Порывы ветра до 28 метров в секунду сбивают людей с ног. Огонь при таких погодных условиях распространяется молниеносно. Тушить пламя пожарным крайне сложно. Площадь горящих угодий в крае сегодня выросла до 20 тысяч гектаров. Ущерб уже исчисляется миллионами рублей. Только по предварительным подсчетам, погибли свыше трех тысяч коров и овец. Пожары, которых в этом году на треть больше обычного, могут нарушить и пути миграции перелетных птиц.

Пострадавшим власти края начали выплачивать единовременную материальную помощь. По десять тысяч рублей на каждого члена семьи. Первым 135 погорельцам деньги уже перечислены. Заявлений от граждан в пять раз больше. В МЧС обещают внимательно изучить все документы.

В огне еще семь регионов России. От Приморья до Псковской области. Под Тверью дотла выгорела половина деревни. Часть пожаров в стране происходит от того, что дачники и жители поселков сжигают на своих участках осеннюю траву. Пал уничтожил десятки гектаров угодий и во Владимирской области. Черный дым поднимается до горизонта. А машины на трассе с трудом пробираются сквозь едкую завесу.

В Нижегородской области по той же причине сгорели два дачных поселка. Никто не пострадал лишь потому, что владельцы на свои участки из города переезжают только летом. Огонь уничтожил дома, сады и огороды. В МЧС неоднократно предупреждали - сжигать траву и опавшую листву категорически запрещено и опасно. Но штраф в 4000 рублей за нарушение мало кого останавливает.

Тимур Абдуллаев, Георгий Могунов. "ТВ Центр".

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