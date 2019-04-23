Какое будущее ждет депутатов Верховной Рады при Зеленском

Пойдет ли новый президент на роспуск парламента?

Представители ОБСЕ указали на большое число нарушений в ходе президентских выборов на Украине. Основные претензии предъявили штабу Петра Порошенко. По мнению наблюдателей, Киев в очередной раз злоупотребил властью. В нескольких регионах зафиксировали случаи подкупа избирателей. В ОБСЕ призвали Украину поработать над ошибками перед осенними парламентскими выборами.

На этот раз ЦИК Украины работает намного быстрее, чем в первом туре. Кандидатов всего двое, а победитель был очевиден практически изначально. Подсчитать осталось меньше процента протоколов, а изменения в итогах исчисляются сотыми долями процента. Рост компетенции Центризбиркома международные наблюдатели оценили. Одновременно ОБСЕ в своем отчете, как и после первого тура, указывает на множество нарушений, в том числе это подкуп избирателей сторонниками Порошенко.

Те, кто несмотря ни на что, счел годы руководства Украиной Порошенко успешными, накануне вечером собрались у его резиденции. Вышедший к народу пока еще действующий президент опять заявил, что на Банковую еще вернется, через пять лет. А пока готовится к выборам в парламент. Правда, для этого нужен перезапуск его политической силы.

"Безусловно, "Блок Петра Порошенко", как Петр Алексеевич уже об этом заявил, перейдет в оппозицию. Надеюсь, что в конструктивную оппозицию. Заседания фракции пока не было, но это случится в ближайшие дни. Подведем итоги и наметим дальнейшие шаги", - сказал нардеп Геннадий Ткачук.

Если с выборами президента уже все ясно, то вокруг обновления Верховной Рады закручивается интрига. По закону голосование за новый состав парламента должно пройти в октябре. Но до 27 мая у президента есть возможность распустить его и назначить досрочные выборы. По мнению большинства, эта Рада себя полностью дискредитировала. Но сами себя депутаты распускать явно не будут, как, скорее всего, не дадут это сделать и президенту.

"Этот состав парламента уже давно обанкротился. Коалиции нет, процветают кнопкодавство и нарушения регламента. Поэтому нам либо надо самораспускаться, либо это может сделать действующий президент, либо господин Зеленский, когда вступит в должность. Но у меня огромные сомнения, что вот так вот быстро президенту Зеленскому дадут вступить в полномочия. Тянуть будут до конца. Инаугурацию назначат на 28 мая и тогда не удастся ничего сделать", -уверен нардеп Виталий Куприй.

Вместе с тем эксперты отмечают, что сразу после выборов новый президент Украины, как правило, пользуется поддержкой в Верховной Раде. Вот и Виталий Куприй, создавший недавно депутатское объединение "За будущего президента Зеленского" с целью противостоять нарушениям на выборах, теперь заявляет, что оно будет преобразовано в депутатскую группу. И не исключено, что на ее основе в будущем может быть сформировано новое парламентское большинство, участие в котором примут и недавние ближайшие соратники Порошенко.

"Однозначно это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые могут не только говорить, а реально что-то делать. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, хочу быть активным, я хочу бороться за идеи, хочу их реализовывать", - поведал о своих планах премьер Владимир Гройсман.

Избранный президент Зеленский четкую позицию о будущем Верховной Рады пока не высказал. Зато его команда уже обнародовала первые законы, которые должны быть приняты. И касаются они как раз снятия депутатской неприкосновенности и досрочного отзыва народных избранников.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен