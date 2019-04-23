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В Сербии почтили память погибших при бомбежке НАТО

11:45
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Участники акции возложили цветы и свечи к мемориалу с надписью "Зачем?"

В Сербии - скорбная дата. Там вспоминают журналистов, погибших 20 лет назад от натовской бомбардировки. Акция памяти прошла в Белграде. Участники возложили цветы и свечи к мемориалу с надписью "Зачем?" и именами 16 сотрудников местного телевидения, передает "ТВ Центр".

Они находились на рабочих местах, когда 23 апреля 1999 года на телецентр посыпались снаряды. Самому молодому погибшему было всего 25 лет. Тогда представители Североатлантического альянса назвали атаку оправданной. Гаагский трибунал не нашёл оснований для возбуждения уголовного дела.

Здание специально не стали  восстанавливать - оно служит напоминанием о жертвах натовской агрессии. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич накануне заявила, что удар по телецентру - варварский акт, однако признала, что он останется безнаказанным. Всего в результате бомбардировок коалиции в Сербии погибли две тысячи мирных жителей, сотни пропали без вести.

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