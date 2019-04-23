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Перед смертью Цывина хотела уйти в монастырь

11:21
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Актриса страдала от затяжной депрессии

Актриса Ирина Цывина хотела уйти в монастырь незадолго до своей смерти. Об этом рассказала ее близкая подруга Ольга Спиркина.

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В беседах со Спиркиной Цывина признавалась, что ее будто бы сглазили. Актриса ходила в храм, причащалась, но тревогу это не сняло. Свою депрессию она лечила таблетками и алкоголем.

Проблемы с эмоциональным состоянием у актрисы начались после смерти ее мужа Евгения Евстигнеева, пишет kp.ru ("Комсомольская правда"). Следующий супруг Александр Благонравов не принес ей счастья и часто избивал. Однако после его смерти Цывина загнала себя еще в большую депрессию и начала злоупотреблять алкоголем. Дров в костер подкидывали и судебные тяжбы с сыном на счет имущества.   

Ирина Цывина ушла из жизни в ночь на 18 апреля. Ей было 55 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Актрису похоронили 22 апреля на Троекуровском кладбище Москвы.

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