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Голикова призвала РАН чаще проявлять инициативу

11:54
  • вторник
  • 23 апреля 2019

В Москве прошло общее собрание Академии

Будущее науки и ключевые направления её развития во вторник обсуждают в Москве на общем собрании Российской академии наук. Приветственную телеграмму участникам направил Владимир Путин.

Конференция объединила представителей высшего органа управления РАН, членов правительства и глав министерств, отмечает "ТВ Центр". На протяжении двух дней эксперты будут обсуждать новую программу фундаментальных научных исследований на долгосрочный период. Согласно принятому в прошлом году закону, теперь ими будут заниматься все академические институты, университеты, а также госкорпорации, связанные с научной деятельностью.

"Участие Российской академии наук в реализации программы фундаментальных исследований должно обеспечить создание научных заделов, необходимых для ответа на большие вызовы, создание системы  распознавания возникающих больших вызовов и получения знаний, необходимых для современного ответа на них. Мы ожидаем активности от Академии, чтобы она также со своими разработками, наработками шла навстречу нашим федеральным органам исполнительной власти", - сказала зампредседателя правительства России Татьяна Голикова.

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