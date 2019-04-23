Как власти Крыма помогают реабилитированным семьям

В регионе реализуется госпрограмма по укреплению единства нации

Приобрести строительные материалы, построить дом или закончить ремонт. В Крыму в рамках государственной программы по укреплению единства реабилитированные народы получают финансовую помощь для создания комфортных условий проживания. В этом году на реализацию программы из бюджета республики выделено более 18 миллионов рублей. Помощь уже получили больше 500 человек, отмечает "ТВ Центр".

"Материальная помощь предоставляется на завершение индивидуального жилого дома – то есть создание минимальных условий в зависимости от состава семьи. Одна, две комнаты, кухня, коридор и санузел. Максимальная сумма в этом году у нас 340 тысяч. Это самая максимальная и необходимая помощь, которая в практическом плане сегодня помогает реабилитированным", - сказал председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Ленур Абдураманов.