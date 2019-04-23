Подари жизнь: девочке с редким заболеванием крови срочно нужна помощь

На курс терапии для двухлетней Полины Комиссаровой нужно собрать почти миллион рублей

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение двухлетней Полины Комиссаровой. У девочки редкое заболевание крови – необходимо пройти курс терапии. Лекарство будет стоить около миллиона рублей. Помочь Полине может каждый из нас.

Любви к жизни у этой крошечной девочки столько, что она готова поделиться ей со всеми гостями. Яркие эмоции делают ее похожей на персонажа из мультфильмов. Так же искренне удивляется всему вокруг и так отчаянно радуется каждому маленькому успеху.

По характеру - боевая и любознательная. Вместо стандартных девчачьих развлечений предпочитает машинки и конструкторы. А вот в остальном Полина - настоящая маленькая леди. Любит наряжаться - даже медицинская маска на лице - словно деталь гардероба. Только вот свои наряды демонстрировать приходится в коридорах больницы. Для нее это подиум. Лучезарно улыбается всем врачам и заливисто хохочет.

А в это время спрятанная в маленький рюкзачок за спиной капельница непрерывно доставляет в кровь жизненно необходимые препараты. Без них детский организм подвержен внешним факторам. Сначала подвижной Полине круглосуточно ходить с катетером было неудобно. Сейчас уже привыкла. Как и привыкла к больничным стенам и ежедневным уколам. То, что Полина вообще окажется в клинике, не ожидал никто. Родилась здоровым ребенком. Не болела и плохо себя не чувствовала. В девять месяцев на плановом осмотре сдали кровь.

"Мне позвонил наш педиатр. Она спросила, как себя чувствует Полина. Я удивилась, конечно, сказала, что абсолютно нормально: она сейчас в коляске. Покушала и спит. Наташа, у меня плохие новости: у вас плохие анализы, какая-то болезнь крови. Земля ушла из-под ног, слезы", - вспоминает мать Полины Наталья Комиссарова.

Диагноз - лимфобластный лейкоз - стал для родителей настоящим приговором. И маленькая жизнерадостная девочка переехала в онкологический диспансер в Балашихе. После полного курса лечения врачи зафиксировали ремиссию и выписали Полину домой. Но уже в ноябре 2018 года на очередном обследовании выявили рецидив. И снова курсы химиотерапии, опять больничная палата. Однако лейкоз не поддавался стандартной схеме лечения. Словно всеми силами цеплялся за хрупкий детский организм. Пришлось экстренно отправлять Полину на лечение в Москву, чтобы не допустить фатальности. Но шанс на выздоровление у этой храброй девочки есть. Специальное противоопухолевое лекарство может сделать так, чтобы болезнь отступила.

"Это не цитостатики. Я говорю сейчас о вариантах иммунотерапии. Т.е. это антитела, которые воздействуют таргетно - это слово обозначает "направленно", то есть именно на клетки опухоли, что резко снижает токсичность проводимой терапии", - сказала врач-гематолог центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева Вероника Фоминых.

Метод высокоэффективный. Вероятность того, что препарат поможет, высока. Только стоимость терапии - 980 000 рублей. Сумма для семьи неподъемная. Поэтому Полине нужна ваша помощь. Достаточно просто отправить любую сумму цифрами в тексте SMS на короткий номер 6162. И вы сможете подарить Полине возможность жить жизнью обычного трехлетнего ребенка. И радоваться каждому прожитому дню.

Александра Сергомасова, Виктор Мальцев, Юрий Петров. "ТВ Центр".