На Филиппинах тонны воды обрушились на прохожих с небоскреба (видео)

После мощного землетрясения в столице страны тысячи людей остались без света

В столице Филиппин произошло мощное землетрясение. Одним из неожиданных последствий стал настоящий водопад с крыши высотного здания, отмечает "ТВ Центр".

Со 180-метрового небоскрёба на прохожих обрушились тонны воды. Наверху жилого комплекса был оборудован бассейн. Коммунальные службы сейчас ликвидируют последствия подземных толчков. В круглосуточном режиме работают и электрики. После землетрясения тысячи людей остались без света.