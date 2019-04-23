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На Филиппинах тонны воды обрушились на прохожих с небоскреба (видео)

11:49
  • вторник
  • 23 апреля 2019

После мощного землетрясения в столице страны тысячи людей остались без света

В столице Филиппин произошло мощное землетрясение. Одним из неожиданных последствий стал настоящий водопад с крыши высотного здания, отмечает "ТВ Центр".

Со 180-метрового небоскрёба на прохожих обрушились тонны воды. Наверху жилого комплекса был оборудован бассейн. Коммунальные службы сейчас ликвидируют последствия подземных толчков. В круглосуточном режиме работают и электрики. После землетрясения тысячи людей остались без света.

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