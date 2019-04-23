Зеленский раскроет правду о войне в Донбассе

Все виновные будут наказаны по всей строгости закона

Новая украинская власть намерена наказать по всей строгости закона виновных в военных преступлениях на юго-востоке страны.

Эти шаги предусмотрены в программе национальной безопасности и обороны, сообщил Иван Апаршин, вероятный кандидат на пост министра обороны. Команда Зеленского собирается рассекретить все детали событий в Дебальцево и Иловайске в 2014 году, пишет газета "Известия".

Также будут подняты вопросы законности вхождения Крыма в состав России, коррупции в оборонной сфере и реформирования "Укроборонпрома". Новая власть намерена отказаться от принудительного призыва в армию и сделать ее добровольной.

Военная операция Киева против самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик началась в апреле 2014 года. По последним данным, в результате конфликта погибли более 10 тысяч человек. Ситуацию на Донбассе пытается решить Минская контактная группа, куда входит в том числе и Россия, но стороны конфликта не идут на перемирие.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. Украина его результаты не признала.