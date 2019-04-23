ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Токаева выдвинули кандидатом в президенты Казахстана

11:59
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Решение приняла правящая партия Казахстана "Нур Отан", лидером которой является Нурсултан Назарбаев

Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинут кандидатом на пост президента на предстоящих выборах. Такое решение приняла правящая партия "Нур Отан" на внеочередном съезде.

Дочь Назарбаева приняла решение по участию в президентских выборах
Путин знал об отставке Назарбаева заранее
О чем Путин и Токаев договорились на первой встрече

"За" проголосовали единогласно, отмечает "ТВ Центр". 65-летний Токаев возглавил страну после того, как предыдущий лидер Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия. До этого Токаев занимал пост председателя Сената. Досрочные президентские выборы назначены на 9 июня.

Читайте также:
Новости по теме
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.