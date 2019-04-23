Токаева выдвинули кандидатом в президенты Казахстана

Решение приняла правящая партия Казахстана "Нур Отан", лидером которой является Нурсултан Назарбаев

Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинут кандидатом на пост президента на предстоящих выборах. Такое решение приняла правящая партия "Нур Отан" на внеочередном съезде.

"За" проголосовали единогласно, отмечает "ТВ Центр". 65-летний Токаев возглавил страну после того, как предыдущий лидер Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия. До этого Токаев занимал пост председателя Сената. Досрочные президентские выборы назначены на 9 июня.