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Жена Алдонина показала счастливую дочку Началовой в церкви

11:55
  • вторник
  • 23 апреля 2019

На фото Вера широко улыбается

Вторая жена Евгения Алдонина Ольга выложила в Instagram архивный снимок семьи. Фото сделано в церкви. В кадре - Евгений, Ольга, Вера и маленький Артем.

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"22 апреля 2017", - подписала фотографию Ольга. Все четверо на снимке выглядят счастливыми. На лице Веры - широкая улыбка. Скорее всего, фото появилось после крестин Артема. Тогда еще никто не мог и предположить, что через два года Верочка лишится родной мамы.

Отметим, что Артем родился в октябре 2016 года. Старшая дочь Алдонина обрадовалась рождению брата. Да и с мачехой она сразу же нашла общий язык. После смерти Юлии Началовой отец хотел забрать Веру к себе домой, но семья девочки решила иначе.

Сейчас Вера живет с бабушкой и дедушкой. Известно, что 12-летняя девочка ходит в школу и принимает участие в музыкальных конкурсах. 

Юлия Началова скончалась 16 марта после пяти дней комы. Ей было 38 лет. Причиной смерти певицы стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга. Похоронили артистку на Троекуровском кладбище Москвы.
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