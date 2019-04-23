Жена Алдонина показала счастливую дочку Началовой в церкви

На фото Вера широко улыбается

Вторая жена Евгения Алдонина Ольга выложила в Instagram архивный снимок семьи. Фото сделано в церкви. В кадре - Евгений, Ольга, Вера и маленький Артем.

"22 апреля 2017", - подписала фотографию Ольга. Все четверо на снимке выглядят счастливыми. На лице Веры - широкая улыбка. Скорее всего, фото появилось после крестин Артема. Тогда еще никто не мог и предположить, что через два года Верочка лишится родной мамы.

Отметим, что Артем родился в октябре 2016 года. Старшая дочь Алдонина обрадовалась рождению брата. Да и с мачехой она сразу же нашла общий язык. После смерти Юлии Началовой отец хотел забрать Веру к себе домой, но семья девочки решила иначе.

Сейчас Вера живет с бабушкой и дедушкой. Известно, что 12-летняя девочка ходит в школу и принимает участие в музыкальных конкурсах.