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Московские поликлиники приведут к новому стандарту комфорта и качества

11:49
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Лечебные учреждения сделают максимально комфортными и эффективными

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития столичных поликлиник. Речь идет о создании лечебных учреждений нового поколения "Московский стандарт+".

Согласно этой программе, в каждом филиале поликлиники будут работать врачи восьми необходимых специальностей, включая кардиологов. Узкие специалисты будут принимать в головных поликлиниках.

Каждая поликлиника будет оснащена современными аппаратами для маммографии, ренгена, флюорографии, УЗИ, ЭКГ и других процедур. В головных учреждениях появятся МРТ, КТ и денситометры, УЗИ экспертного класса.

Все востребованные врачи будут сидеть на нижних этажах, чтобы маломобильные люди смогли без труда до них добраться. К сожалению, в старых зданиях нет технической возможности установить лифты. Весь административный и технический персонал разместится на верхних этажах.

В помощь медикам будет создана специальная система клинических подсказок, чтобы как можно точнее установить диагноз пациента. Однако последнее решение все равно остается за врачом, отметил Собянин в своем блоге.

Все пространство поликлиники будет максимально открытым и дружелюбным. Для врачей будут предусмотрены комнаты отдыха. Также не исключено, что власти Москвы заменят их форму на более стильную и качественную.

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