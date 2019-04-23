Певица МакSим разбилась в жутком ДТП

Артистку спасают лучшие врачи

Певица МакSим (Марина Максимова) попала в страшное ДТП и сейчас находится в больнице. В Сети появились ее фото со множественными гематомами.

Как сообщила менеджер певицы, МакSим попала в аварию по дороге в аэропорт. Артистка должна была лететь в Москву на съемки клипа "Абонент не доступен". "Самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи", - отметила представитель певицы.

До 20-х чисел мая МакSим будет на реабилитации, поэтому все запланированные концерты перенесены на конец мая-июнь, сообщает интернет-газета "Дни.ру".