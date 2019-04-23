Составлен рейтинг главных "выживальщиков" в "Игре престолов"

У Короля Ночи больше шансов занять Железный трон, чем у Дейенерис

Российские букмекеры проанализировали, кто из персонажей американского сериала "Игра престолов" с большей вероятностью займет Железный трон и станет властителем Вестероса.

Сериал HBO славится своим закрученным сюжетом. Актеры и участники съемочной группы держат в строжайшем секрете финал восьмого сезона. Тем не менее букмекеры подсчитали, у кого из главных героев саги есть наибольшие шансы занять Железный трон.

Как пишет "Фильм Про", главным претендентом на трон называют Джона Сноу (коэффициент 3), который, как выяснилось еще в прошлом сезоне, является сыном Рейгара Таргариена и Лианны Старк, то есть с самого своего рождения имеет право на корону.

Второе место рейтинга делят между собой Санса Старк и "любой ребенок Джона Сноу" (коэффициенты 4). Правда, о каких таких детях идет речь, не уточняется. Тройку лидеров замыкает Джендри с коэффициентом 6.

В ТОП-10 претендентов на трон также попали Бран Старк (7), Король Ночи (7.5), Дейенерис Таргариен (10), Тирион Ланнистер (13), Сэмвелл Тарли (15), Арья Старк (17) и убитый Петир Бейлиш (21).

Как сообщалось ранее, вторая серия последнего сезона "Игры престолов" попала в Сеть раньше времени, что вызвало переполох среди фанатов.