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На Порошенко подали в суд

12:25
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Главу государства обвинили в бездействии

Судья Окружного административного суда Киева подал в суд на президента Петра Порошенко. Имя работника правосудия не называется.

Судья обвинил главу государства в бездействии: в течение февраля-марта Порошенко должен был издать указ о назначении его на должность, но не сделал этого. Из-за этого служитель фемиды лишился права на труд и доплаты за выслугу лет.

Дело будет слушаться Кассационным административным судом Верховного суда, сообщает "Газета.Ru".

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