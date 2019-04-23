На Порошенко подали в суд

Главу государства обвинили в бездействии
Судья Окружного административного суда Киева подал в суд на президента Петра Порошенко. Имя работника правосудия не называется.
Судья обвинил главу государства в бездействии: в течение февраля-марта Порошенко должен был издать указ о назначении его на должность, но не сделал этого. Из-за этого служитель фемиды лишился права на труд и доплаты за выслугу лет.
Дело будет слушаться Кассационным административным судом Верховного суда, сообщает "Газета.Ru".
Читайте также:
- "Остается врагом России в новом качестве": Порошенко прочат работу министра иностранных дел
- Причиной разгрома Порошенко на выборах стала водка
- Порошенко пообещал скоро занять место Зеленского
- Куда сбежит поверженный Порошенко
- "Порох, Украину ты отпусти": народ отмечает поражение Порошенко на выборах