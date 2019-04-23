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Похорошевшая Савченко устроила переполох в Раде

12:51
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Депутат хочет продолжать свою политическую карьеру

Депутат Верховной рады Надежда Савченко после освобождения из СИЗО вернулась в украинский парламент. Она намерена остаться в политике.

Несмотря на год ареста, нардеп заметно похорошела. Она вышла в люди в привычной прическе, с легким макияжем и постройневшей. Вслед за Савченко в здание парламента ворвалась толпа журналистов, пишет "Газета.Ru". Они то и дело дергали политика, что та не заметила и едва не снесла камеру. Затем депутат остановилась и попросила репортеров не мешать ей.

 "Я с уважением отношусь к вашей работе. Надеюсь, что вы будете относиться с уважением ко мне, несмотря на то, что я народный депутат и любви к народным депутатам мало. Но, пожалуйста, не травмируйте себя сейчас, не убейтесь", - сказала Савченко и ушла.

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