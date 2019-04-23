Медведев разрешил регионам снижать тарифы на утилизацию отходов

Премьер сообщил, что уже подписал соответствующее постановление

Дмитрий Медведев во вторник встретился с участниками всероссийского экологического форума "Чистая страна". Премьер-министр обсудил с ними снижение тарифов на вывоз мусора и борьбу с загрязнением воздуха, передает "ТВ Центр".

Одноимённый проект создан партией "Единая Россия" для решения экологических проблем. Глава кабмина заявил, что нужно принимать дополнительные меры для снижения вредных выбросов в атмосферу. Он также сообщил, что в ближайшее время у регионов появится возможность снижать тарифы на вывоз твёрдых бытовых отходов.

"Я только что подписал постановление, в котором заложена возможность пересмотра тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами. Их можно снижать за счет вывоза на так называемые временные объекты. Чтобы у регионов были в этом смысле чуть больше развязаны руки, они могли контролировать эту тарифную составляющую. Такое решение принято", - сказал председатель правительства Дмитрий Медведев.

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