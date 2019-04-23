В Москве подвели итоги второй волны перехода на цифровое ТВ

Почти 50 миллионов россиян уже оценили современный формат вещания

Итоги второй волны масштабного перехода на цифровое вещание подвели на пресс-конференции в столице. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил, что второй этап цифровизации прошел без проблем и сбоев. Почти 50 миллионов россиян уже оценили улучшенный и современный формат. 15 апреля было проведено самое крупное в Европе одномоментное отключение устаревшего формата вещания. Алексей Волин также отметил высокий уровень подготовки, отличную работу волонтеров и сотрудников горячей линии.

"Была проведена большая подготовительная работа, в частности, были созданы региональные горячие линии во всех регионах. Была усилена с учетом опыта первого этапа федеральная горячая линия - на ней работало 1400 операторов. Это было многократное усиление и в результате максимальное время ожидания на федеральной линии в самую пиковую загрузку составляло семь секунд", - сказал заместитель министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.