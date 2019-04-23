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"Театральные сказки" Илзе Лиепа представят в Москве

14:51
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Уникальный проект является финалом Национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная"

Во вторник на сцене Малого театра состоится премьера грандиозного гала-спектакля "Театральные сказки". Он создан по мотивам произведений российской балерины Илзе Лиепа, сообщает "ТВ Центр".

В постановке вместе с профессиональными хореографами участвуют детские коллективы из разных городов России. Талантливые молодые танцоры и хореографы, сложные театральные механизмы и красочные костюмы. Этот уникальный проект является финалом Национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная". Её цель – поддержка любительских танцевальных коллективов.

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