Следователи связали теракты в Шри-Ланке и Новой Зеландии

На острове, где в воскресенье прогремела серия взрывов в отелях и церквях, начался день траура

Теракты в христианских храмах и отелях на Шри-Ланке - ответ на стрельбу в мечетях Новой Зеландии. К такому выводу пришли ланкийские следователи, передает "ТВ Центр".

В больницах Коломбо скончались еще несколько раненых. Таким образом, общее число жертв увеличилось до 321 человека. Во вторник на острове - день траура. Над госучреждениями приспущены флаги. Люди собираются в местах, где произошли теракты, приносят свечи и читают молитвы. Растёт список подозреваемых в совершении преступлений. На данный момент задержаны уже 40 человек. Действует режим чрезвычайного положения - он наделяет полицию расширенными полномочиями.

Предварительно, атаки устроили местные террористы, действия которых координировала международная исламистская сеть.