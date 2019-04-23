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Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве следователя Шишкиной

15:11
  • вторник
  • 23 апреля 2019

В уголовном деле появилась новая версия

Следственный комитет опубликовал видеозапись, на которую попал мужчина, возможно, причастный к убийству следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной. Преступление произошло в подмосковном Красногорске прошлой осенью.

Обнародованная запись сделана в ноябре 2015 года, передает "ТВ Центр". На видео попал момент избиения одного из участников банды хакеров в Санкт-Петербурге. Это дело как раз и вела Шишкина. Следователи полагают, что и избиение в Петербурге, и убийство в Подмосковье организованы одними и тем же людьми.

Следственный комитет просит всех, кому известна личность мужчины на кадрах, позвонить в полицию. В середине марта уже были задержаны двое подозреваемых, которые сейчас находятся под арестом.

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