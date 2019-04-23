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Как готовят технику к Параду Победы

15:05
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Технику моют и красят

Первая вечерняя репетиция Парада Победы пройдёт на Красной площади 29 апреля. К ней  уже почти все готово, а  сегодня  в Нижних Мневниках,  где сейчас  размещены танки, боевые  машины и ракеты, для всей тяжелой техники  прошли весенние банные процедуры.

Командиры сами готовят свои машины. Артем Гостев первый год служит в мотострелковой бригаде. И впервые готовится принять участие в параде. Это особая честь, награда за хорошую службу. И память о прадеде, который погиб на войне. На Красной площади Артем готовится представлять боевую машину пехоты "Курганец", которая будет замыкать механизированную колонну.

"Трепетные ощущения. Волнительные. Каждый день подготовка. Смирно, равнение направо и проехаться с воинским приветствием", - говорит Артем.

Командиры не боятся и чёрной работы - такой краской специально для парада красят гусеницы БМП-3. Всего по Красной площади пройдёт 8 таких машин. На одной из них  будет и  Александр Камынин, внук погибшего на войне красноармейца.

"Для меня это гордость, во-первых. Показать мощь, технику своей страны", - заявляет молодой человек.

Полная готовность: ремонт, обслуживание и, конечно, заливка топлива. Новый автотопливозаправщик на базе КамАЗа в полевых условиях всего за полчаса сможет наполнить баки целой колонны танков - 10 одновременно. Для примера, основной танк наших сухопутных войск — Т-72Б3 — вмещает около 1,5 тонн солярки.

Сюда, в Нижние Мневники, военную технику привезли буквально на днях - здесь на специальной площадке развёрнуты специальные пункты обслуживания. Более 400 военнослужащих готовят машины к параду.

На параде можно будет увидеть новинки, которые только готовятся поступить на службу, и уже действующее современное вооружение. Уже через несколько дней вся техника будет полностью готова и впервые отправится на Красную площадь, где  пройдёт первая ночная репетиция парада.

Полина Кастрицкая, Станислав Чубин, Михаил Жучков, "ТВ Центр".

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Подготовка военной техники, участвующей в Параде Победы на Красной площади
Подготовка военной техники, участвующей в Параде Победы на Красной площади
Подготовка военной техники, участвующей в Параде Победы на Красной площади
Подготовка военной техники, участвующей в Параде Победы на Красной площади
Подготовка военной техники, участвующей в Параде Победы на Красной площади
Основной боевой танк Т-72Б3 во время репетиции Парада Победы
Основной боевой танк Т-72Б3 во время репетиции Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
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