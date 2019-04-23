Собянин рассказал о работе транспорта в Москве на Пасху

Метро и МЦК изменят режим работы

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на фестиваль "Пасхальный дар". В своем Twitter глава города также рассказал, как будет работать городской транспорт в ближайшие дни.

На Пасху будут запущены бесплатные автобусы почти на 40 маршрутках, а ещё на 159 увеличено время работы, сообщает "ТВ Центр". Кроме того, метро и МЦК будут перевозить пассажиров до двух часов ночи. В майские праздники транспорт будет ходить по расписанию выходного дня. А во время репетиций и парада на Красной площади в центре города движение транспорта будет ограничено.