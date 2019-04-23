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Как Москва отметит Пасху

15:06
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Город украсят к главному православному празднику

Москва готовится встретить главный православный праздник - Пасху. И, похоже, этой весной в городе расцветёт всё, отмечает "ТВ Центр".

На площади Революции вырастет лес, но необычный: из огромных слив и вишен в виде шаров. Устроят и весенние островки - живые деревья закрепят на ярких декоративных подставках. Появятся и цветочные 3D-картины - так что удачные фотосессии гарантированы.

Разумеется, будут и главные арт-объекты праздника - двухметровые пасхальные яйца, корзины, подсвечники и даже рояль, в котором распустятся цветы. По-весеннему украсят весь город, дизайнеры  подготовили более 200 фигур из  растений. Главный цветок в этом году - вереск!

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Фестиваль "Пасхальный дар"
Фестиваль "Пасхальный дар"
Фестиваль "Пасхальный дар"
Фестиваль "Пасхальный дар"
Фестиваль "Пасхальный дар"
Фестиваль "Пасхальный дар"
Фестиваль "Пасхальный дар"
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