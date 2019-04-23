Как изменился район Бескудниково по программе "Мой район"

Своими впечатлениями поделились местные жители

Современный парк и пешеходные зоны, новые дома и детские сады - всё это появилось в Бескудникове благодаря масштабному городскому проекту. А ещё туда провели метро и МЦК, так что теперь местные жители могут добраться до любой точки города быстро и с комфортом.

Ивана Ивановича здесь знают в лицо: с вопросами и предложениями – где лавочки поставить, где урн не хватает – к нему. Никогда не сидел без дела, а с выходом на пенсию появилось время заняться благоустройством своего района. Он прожил в Бескудникове почти всю жизнь.

"Даже если человек не был пять лет в этом районе, и он приедет, раньше жил и приедет сюда, он не узнает его. Он с каждым годом превращается просто в сказку, можно сказать", - сказал Иван Завялик.

Основные работы по озеленению сейчас идут в парке имени Фёдорова. В этом году в рамках программы "Мой район" он получил вторую жизнь. На 14 гектарах разместились хоккейный каток, велосипедные дорожки, детские площадки. И за место на качелях здесь никто не воюет – хватит всем.

- На корабле хорошие качели есть. Тарзанка супер просто. Вот корабль, там можно в догонялки очень хорошо играть.

"Людей стало очень много, раньше такого количества людей не было. Да, приезжают из других микрорайонов. Тут же куча бабушек с внуками нарисовалась", - рассказали Мария и Андрей Бойко.

Галина Петровна – одна из таких. К новомодным названиям вроде паркур и воркаут не привыкла. А вот шагоход уже освоила. В свои 80 каждый день здесь занимается - и часто не одна.

"Я считаю, что это вообще красота – тренажеры. Очень даже хорошо", - прокомментировала Галина Молчанова.

Для физкультурников – три комплекса уличных тренажеров. Есть даже специальные – для людей с ограниченными возможностями. Для любителей экстремальных видов спорта - скейтпарк и площадка для паркура.

За чистотой и порядком следят сами жители. В результате общественного голосования в районе появились яркие контейнеры для раздельного сбора мусора. До конца года должны оборудовать около полутысячи таких точек. Первые уже установили рядом с метро, которое здесь очень ждали. С открытием в прошлом году станций "Селигерская" и "Верхние Лихоборы" добираться до работы стало быстрее и удобнее.

В квартиру, которую выделили в рамках программы реновации, Татьяна с мужем и детьми переехали в феврале. Вместо двух комнат в соседней пятиэтажке получили те же две - только просторнее и в новом доме.

"Здесь квартира вся с ремонтом полностью. Все стены покрашены, потолок, люстра даже есть у нас здесь. Двери хорошие поставили здесь, железная дверь стоит. Вся сантехника новая, смесители все новые. В общем-то все хорошо здесь", - поделилась своими впечатлениями Татьяна Солодкова.

Всего в Бескудникове в программу реновации включено 37 домов. Для переселения жителей в каждом районе подобрано по 15 стартовых площадок. Но новоселье - это далеко не все, постепенно будет меняться весь район. Как именно - смогут решить сами жители на публичных слушаниях или проголосовав на сайте.

Анна Пешехонова, Виктор Мальцев, Станислав Чубин, Сергей Ким. "ТВ Центр".