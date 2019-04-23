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В Москве задержаны опустошавшие карты пенсионеров мошенники. Видео

15:20
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Жертвами аферистов стали более сотни человек

На юго-западе Москвы задержаны члены банды, которые снимали деньги с чужих банковских карт. Действовали они по отлаженной схеме: рассылали SMS якобы от банка с текстом: "Ваша карта заблокирована" и номером телефона, куда нужно перезвонить, чтобы карту разблокировать.

В основном жертвами аферистов становились пожилые люди, которые охотно сообщали  мошенниками свои персональные данные. Получив необходимые сведения злоумышленники снимали деньги через банкоматы, которые  делили между собой и покупали дорогостоящую технику и телефоны, передает "ТВ Центр".

Всего было отправлено порядка 500 сообщений, а вот количество пострадавших москвичей и ущерб ещё предстоит установить. Задержано 5 человек, но в полиции считают, что банда была гораздо больше. 
 

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