В Москве задержаны опустошавшие карты пенсионеров мошенники. Видео

Жертвами аферистов стали более сотни человек

На юго-западе Москвы задержаны члены банды, которые снимали деньги с чужих банковских карт. Действовали они по отлаженной схеме: рассылали SMS якобы от банка с текстом: "Ваша карта заблокирована" и номером телефона, куда нужно перезвонить, чтобы карту разблокировать.

В основном жертвами аферистов становились пожилые люди, которые охотно сообщали мошенниками свои персональные данные. Получив необходимые сведения злоумышленники снимали деньги через банкоматы, которые делили между собой и покупали дорогостоящую технику и телефоны, передает "ТВ Центр".

Всего было отправлено порядка 500 сообщений, а вот количество пострадавших москвичей и ущерб ещё предстоит установить. Задержано 5 человек, но в полиции считают, что банда была гораздо больше.

