Сколько "Макдоналдс" потратит на обучение персонала в России в 2019 году

Сотрудники компании со всей России собрались во вторник в "Сколково" на "День карьеры"

Компания "Макдоналдс" провела "День карьеры". Участниками мероприятия стали молодые люди - сотрудники компании, которые приехали из различных российских городов. Только в этом году на профессиональное обучение персонала будет вложено 250 миллионов рублей.

В "Сколково" собрались молодые сотрудники "Макдоналдс" из 70 городов России. На "День карьеры" они приехали, чтобы научиться новому на лекциях и тренингах. Выбор места для такого масштабного мероприятия не случаен. Инновационные методы обучения персонала - один из приоритетов компании.

"Мы доверяем молодым будущее нашего бизнеса. В какой еще компании в возрасте немногим более 20 лет вы сможете управлять бизнесом с двухсотмиллионным оборотом и командой из более 100 сотрудников? В "Макдоналдс" это вполне реально, и я уверен, что многие сегодняшние студенты, чей карьерный путь только начинается, смогут уже в ближайшем будущем взять управление компанией в свои руки", - заявил гендиректор компании в России Марк Карена.

"Макдоналдс" ежегодно открывает десятки новых предприятий и создает тысяч рабочих мест. Почти 90% сотрудников - молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет. Самые амбициозные становятся директорами предприятий и занимают другие руководящие должности.

"Главное - это желание развиваться, расти и "Макдоналдс" дает такую возможность. Моя задача сейчас - построить команду своей мечты, команду, которая будет достигать больших результатов, которой я буду гордиться", - сказал директор "Макдоналдс" в Новосибирске Алексей Неустроев.

Большинство топ-менеджеров "Макдоналдс" начинали свой путь с позиции обычного кассира. Принцип карьерного роста внутри компании существует уже много лет. В этом году более двух тысяч молодых сотрудников получат повышение, 200 станут директорами предприятий.

Юлия Степина, Виктор Мальцев, "ТВ Центр", Москва.