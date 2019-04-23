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Надавала лещей: россиянка избила полицейского рыбой (видео)

13:56
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Страж порядка получил травмы

В Новосибирской области местная жительница избила копченой рыбой полицейского. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел 15 апреля на железнодорожной станции в Барабинске. Женщина продавала копченую рыбу, когда к ней подошел страж порядка и попросил прекратить нелегальную торговлю. В ответ агрессивная торговка отхлестала его пакетом с рыбой. Полицейский получил телесные повреждения.

В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского, сообщил СКР в WhatsApp.

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