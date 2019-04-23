"Будут показательные казни": Зеленский устроит порку ради избавления от образа шута

Как далеко готов зайти новый президент Украины?

До начала лета Владимир Зеленский вступит в должность украинского президента. Шоумену предстоит воплотить в жизнь свой образ из сериала "Слуга народа", где он сыграл учителя истории, ставшего главой Украины. ТВЦ.RU узнал у политолога Александра Асафова, как Зеленский попытается избавиться от своего образа шута.

По словам Асафова, шоумен изо всех сил постарается создать себе имидж президента суверенной страны, наравне общающегося с лидерами других государств. При этом он не откажется от образа народного избранника, который хочет решить накопившиеся за пять лет проблемы и покарать виновников бардака в стране.

"Зеленский будет делать все, чтобы сменить имидж шоумена и комедианта на имидж политика. Для этого он будет заручаться внешней легитимностью. Он будет совершать большое количество встреч со всеми, кто готов его принять. В первую очередь это лидеры других государств или хотя бы чиновники внешнего уровня. Хотя часть его амплуа с ним останется на долгое время, поскольку является определенной изюминкой его имиджа. Я думаю, что через соцсети и подобные инструменты он будет позволять себе в своем правлении элементы шоу", - заявил Александр Асафов в разговоре с ТВЦ.RU.

Политолог назвал преждевременными разговоры о том, каким образом новый президент Украины станет вести диалог с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и другими крупными политиками. Как объяснил наш собеседник, Владимир Зеленский будет по инерции продолжать курс своего предшественника как минимум до переизбрания парламента грядущей осенью.

"Поскольку у Зеленского отсутствует какая-либо выраженная политическая позиция, ему ничего не остается, как продолжать ту деятельность, которую вел его предшественник, в надежде обрести и свою точку зрения по ключевым для Украины политическим вопросам, и свою объяснимую для электората позицию, поскольку он будет вынужден балансировать между интересами разных групп избирателей, стараясь угодить всем одновременно", - сказал Асафов.

Во время президентской гонки Петр Порошенко утверждал, что Зеленский не сможет "смотреть в глаза" российскому президенту. По мнению политолога, Зеленскому с его богатым сценическим опытом не составит труда выдержать взгляд любого обитателя политического олимпа.

Многие избиратели ожидают от Владимира Зеленского, что он установит мир на юго-востоке страны. Однако Александр Асафов считает, что при новом президенте ситуация на Донбассе либо не изменится, либо еще больше обострится.

"Как и другие представители Украины, он будет пытаться втащить в менеджмент конфликта американцев и других иностранных акторов, - говорит эксперт. - Его задача - привлечь миротворцев и расширить Нормандский формат, чтобы обеспечить более плотное давление на Россию. Никакой почвы для быстрых изменений я не вижу. Все останется как есть, а после того как Зеленский станет главнокомандующим, даже может обостриться".

Александр Асафов не сомневается, что сразу после прихода к власти Зеленский устроит показательные порки в отношении бывшей политической элиты. "Насколько далеко он готов зайти, зависит от договоренностей, которые так или иначе будут проводиться закулисно. Показательные казни - условные казни - будут, посадки будут. Но начнется ли это с бывшего первого лица и его окружения, пока большой вопрос", - считает политолог.