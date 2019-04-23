Марк Рудинштейн: Пугачева очень плоха

Неделю назад Примадонна собрала Кремлевский дворец

Известный российский продюсер и кинокритик Марк Рудинштейн рассказал о состоянии здоровья певицы Аллы Пугачевой и народного артиста Армена Джигарханяна.

По его словам, у 83-летнего актера тяжелый диабет, за последние полтора года его несколько раз госпитализировали в больницу. Окончательно добили мэтра судебные споры с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, уверен Рудинштейн.

"У Пугачевой тоже диабет - и тоже, говорят, она плоха", - рассказал кинокритик в интервью "Экспресс-газете".

17 апреля в Кремлевском дворце состоялся юбилейный концерт Примадонны. 70-летняя певица выложилась сполна.