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Разина пристыдили за публичные рыдания по Началовой

14:39
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Родственники перенесли траурные мероприятия по случаю 40 дней

Родители Юлии Началовой перенесли поминки певицы из-за ее дочери Веры.

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24 апреля, когда исполнится ровно 40 дней с момента смерти Началовой, у девочки состоится школьный концерт. Она должна исполнить одну из главных ролей в пьесе и поэтому спектакль нельзя перенести на другую дату.

Родственники посоветовались с батюшкой и он дал добро на перенос поминок на 23 апреля, отметила пиар-менеджер покойной певицы Анна Исаева.

Продюсер группы "Ласковый май" опубликовал пост в Instagram в котором сообщил, что во вторник обязательно посетит могилу Началовой и выразит самые искренние соболезнования ее родным.

В ответ на публикацию Разина эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян отметил, что пора бы прекратить истерию по поводу смерти Началовой.

"Хотите сходить на могилу, сделайте это тихо, не надо оповещать весь свет об этом. К чему все эти заявления? Еще пару месяцев назад, когда она была жива и здорова о ней мало кто помнил, а теперь каждый день, то телевизионные программы, то заявления. Учитесь любить талантливых людей при жизни, а не после их смерти", - сообщил Манукян в беседе с ТВЦ.RU.

Юлия Началова умерла в больнице 16 марта от заражения крови. Ей было 38 лет. Похороны прошли 21 марта на Троекуровском кладбище. У певицы осталась 12-летняя дочь Вера от второго брака с футболистом Евгением Алдониным. Девочка будет жить с родителями Началовой.

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