Собянин рассказал о проекте создания поликлиник нового поколения

Реализация проекта "Московский стандарт +" начнется уже в этом году

Проект создания поликлиник нового поколения "Московский стандарт +" начнется в Москве в 2019 году. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Амбулаторное звено является важнейшим с точки зрения качества медицины в целом. Хотя бы раз в год в поликлинике бывает почти каждый житель Москвы. Несколько лет назад мы внедрили в поликлиниках Московский стандарт комфорта. Вместо очередей и толчеи появилась электронная запись. Вместо глухих окошек регистратуры – помощники-администраторы. Вместо бумажных карт – электронные истории болезни. Вместо допотопных приборов – современные УЗИ, КТ и МРТ. Созданы специальные отделения патронажной и паллиативной помощи", - написал Сергей Собянин.

По его словам, это был первый шаг, но пора двигаться дальше, потому что здоровье — самое ценное, что есть у человека. В рамках проекта "Московский стандарт +" для врачей разработают систему клинических подсказок для точной постановки диагноза. Пациенты смогут самостоятельно получать результаты анализов через личные кабинеты. Стационары подключат к общей электронной системе, чтобы врачи поликлиник получали максимум информации о том, как их пациентов лечили в больницах, какие исследования провели, как прошла операция.

Для врачей в поликлиниках откроют комнаты отдыха, закупят им стильную и качественную форму, а кабинеты обеспечат качественной мебелью, а докторам закупят стильную качественную форму. В каждом филиале поликлиники будут работать врачи восьми специальностей, включая кардиологов, на которых спрос особенно велик, а также во всех головных поликлиниках будут принимать еще пять узких специалистов.

"Постараемся сделать так, чтобы в каждом филиале работали маммограф, рентген или флюорограф, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики: система мониторинга артериального давления, ЭКГ, 12-канальный электрокардиограф. По возможности, каждая головная поликлиника будет оснащена МРТ, КТ, денситометром (аппарат для исследования костной ткани), УЗИ экспертного класса, тренажером тредмил (оборудование для контроля состояния сердца и сосудов), эндоскопическим оборудованием. Благодаря этому наиболее распространенные обследования можно будет пройти максимально близко к дому", - написал мэр.

"Московский стандарт +" будет внедряться в ближайшие три-пять лет.