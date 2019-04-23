Россияне нашли кладбище животных рядом с садиком

Специалисты взяли пробы грунта с несанкционированного захоронения

В Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) в городе Югорске около детского садика "Радуга" и торгового центра местные жители нашли незаконное кладбище животных. Об этом рассказал во вторник депутат городской думы Антон Пантин.

По его словам, скорее всего, козы стали жертвами болезней. "Под солнцем трупы начнут гнить — сколько же заразы пойдет на детский сад?! И явно их вывезли не просто так", - отметил депутат.

Место захоронения дезинфицировано, а останки животных закопаны в биологической яме, сообщили в городской администрации порталу "URA.RU". Пробы с места инцидента направлены в лабораторию для анализа.

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