Ковтун объяснил решение завершить карьеру

У спортсмена не совпадают желания и реальность

23-летний российский фигурист Максим Ковтун уходит из большого спорта. На это решение повлияли проблемы со здоровьем, в частности, травма спины.

По словам спортсмена, в свое время он показал максимум своих возможностей, а теперь ресурсов его организма не хватает, чтобы занимать желаемые призовые места на соревнованиях, сообщает РИА Новости.

Ковтун хочет начать тренерскую карьеру. Летом он поедет в Краснодар и Кисловодск работать с детьми и набираться опыта.

Максим Ковтун - четырехкратный чемпион России и двукратный серебряный призер чемпионата Европы.