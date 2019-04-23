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Ковтун объяснил решение завершить карьеру

15:24
  • вторник
  • 23 апреля 2019

У спортсмена не совпадают желания и реальность

23-летний российский фигурист Максим Ковтун уходит из большого спорта. На это решение повлияли проблемы со здоровьем, в частности, травма спины.

По словам спортсмена, в свое время он показал максимум своих возможностей, а теперь ресурсов его организма не хватает, чтобы занимать желаемые призовые места на соревнованиях, сообщает РИА Новости.

Ковтун хочет начать тренерскую карьеру. Летом он поедет в Краснодар и Кисловодск работать с детьми и набираться опыта.

Максим Ковтун - четырехкратный чемпион России и двукратный серебряный призер чемпионата Европы.

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