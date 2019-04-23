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Собака взорвала Сеть своей реакцией на живой подарок (видео)

15:51
  • вторник
  • 23 апреля 2019

У одинокого лабрадора появился друг

Собака из американского города Риверсайд стала звездой интернета после того, как хозяйка подарила ей щенка и сняла их первую встречу на видео. 

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20 апреля жительница США опубликовала в своем Twitter видео, на котором лабрадор открывает коробку с пушистым сюрпризом.

В коробке сидел щенок, которого героиня видео стала обнюхивать со всех сторон, не переставая вилять хвостом. Эмоции так переполнили животное, что оно стало носиться по газону вокруг своего нового друга. Судя по видео, щенка немного напугала такая восторженная реакция на его появление. 

Это видео "лайкнули" 1,2 миллиона интернет-пользователей. Ролик собрал 7,6 тысячи комментариев. Некоторые люди написали, что они хотели бы вызывать у своих близких и знакомых такую же реакцию. 

20 апреля хозяйка собак опубликовала фото, на котором ее питомцы мирно лежат бок о бок на подушке. "Вот снимок девочек, на котором они отдыхают вместе", - написала американка.  

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