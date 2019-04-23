Окруженный охраной Зеленский растянулся в центре Киева

Шоумен намерен держать себя в хорошей форме

Около здания Верховной Рады в Мариинском парке на тренировку вышел Владимир Зеленский, побеждающий на выборах президента Украины. Он занимался утренней гимнастикой примерно в 10 часов утра по московскому времени.

Занятия проходили под руководством тренера Дмитрия Ткаченко, мастера спорта по современному пятиборью. Также по периметру стояли несколько охранников. По данным интернет-издания "Страна.ua", большинство прохожих внимания на Зеленского не обращали, не понимая, что перед ними будущий президент. Комик был в шортах, кепке и кроссовках.

"Сегодня во время утренней зарядки Владимир Зеленский делал в основном силовые упражнения с использованием фитнес-резинки, и, конечно же, пробежал несколько километров по парку", - сообщают СМИ.

Во втором туре президентских выборов на Украине, который проходил 21 апреля, шоумен получил более 73% голосов.