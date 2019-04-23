Подробности состояния МакSим после жуткой аварии

Артистка попала в ДТП по пути в аэропорт

Жизни певицы МакSим, попавшей в ДТП, ничего не угрожает. Артистка получила множественные синяки и гематомы, но, к счастью, жизненно важные органы не задеты.

"Состояние артистки стабильное, надеюсь, что в течение нескольких дней она будет способна сама прокомментировать свою сложную ситуацию", - рассказала Life.ru менеджер МакSим Маргарита Соколова.

Ранее стало известно, что МакSим попала в аварию по дороге в аэропорт. Певица должна была лететь в Москву на съемки клипа "Абонент не доступен".

На данный момент с певицей работают врачи. До 20-х чисел мая МакSим будет на реабилитации, поэтому все запланированные концерты перенесены на конец мая-июнь.