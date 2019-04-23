Быков о своей коме: "Истинную ее причину я раскрывать не намерен"

Врачи напрасно вводили писателя в медикаментозный сон

Писатель и журналист Дмитрий Быков сообщил, что он никому и никогда не расскажет всю правду о своей госпитализации.

23 апреля беллетрист опубликовал на сайте "Русского пионера" колонку, в которой порассуждал о поэте Льве Лосева и русском народе. Однако в начале текста Быков упомянул свою госпитализацию: "Мне случилось тут недавно попасть в трагикомическую передрягу со здоровьем, гротескную настолько, что истинную ее причину я раскрывать не намерен даже родственникам".

Дмитрий Быков написал, что слухи о его смертельном заболевании и отеке мозга ничем не были подтверждены. "Но передряга эта действительно стоила мне трех суток медикаментозного сна, как выяснилось впоследствии, совершенно необязательного", - сообщил писатель, не пожелав вдаваться в подробности.

22 апреля сообщалось, что Быков опубликовал свой первый после госпитализации пост в соцсети. Он поблагодарил врачей и всех людей, которые выражали ему свою поддержку.

Напомним, 16 апреля писателя госпитализировали в Уфе, куда он прилетел для чтения лекции. Он находился в тяжелом, но стабильном состоянии. Позднее Быкова перевезли в столичный госпиталь имени Бурденко.