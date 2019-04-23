ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео спуска на воду секретной подлодки для "Посейдона"

16:32
  • вторник
  • 23 апреля 2019

За мероприятием в режиме телемоста наблюдал Владимир Путин

В условиях особой секретности на "Севмаше" (Северодвинск) спустили на воду атомную подлодку "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон". Видеозапись спуска оказалась в распоряжении ТВЦ.Ru.
В США отказались верить в существование "Посейдона"

"Появление этого корабля - это праздник конструкторской мысли", - отметил ТАСС начальник Главного штаба ВМФ России вице-адмирал Андрей Воложинский. По данным источников, принять на вооружение систему планируют до конца 2021 года. Сейчас же начинаются совместные испытания, передает РИА Новости.

В конце февраля Минобороны России обнародовано видеозапись испытаний "Посейдона". На кадрах было видно, как аппарат готовят к запуску и сам пуск.

По мнению экспертов, морская система "Посейдон" – это высокоэффективное оружие противодействия развернутым в передовых зонах ударным группировкам ВМС США.

Новости по теме
Торжественная церемония спуска на воду головной многоцелевой подлодки
Торжественная церемония спуска на воду головной многоцелевой подлодки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.