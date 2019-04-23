Появилось видео спуска на воду секретной подлодки для "Посейдона"

За мероприятием в режиме телемоста наблюдал Владимир Путин

В условиях особой секретности на "Севмаше" (Северодвинск) спустили на воду атомную подлодку "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон". Видеозапись спуска оказалась в распоряжении ТВЦ.Ru.

"Появление этого корабля - это праздник конструкторской мысли", - отметил ТАСС начальник Главного штаба ВМФ России вице-адмирал Андрей Воложинский. По данным источников, принять на вооружение систему планируют до конца 2021 года. Сейчас же начинаются совместные испытания, передает РИА Новости.

В конце февраля Минобороны России обнародовано видеозапись испытаний "Посейдона". На кадрах было видно, как аппарат готовят к запуску и сам пуск.

По мнению экспертов, морская система "Посейдон" – это высокоэффективное оружие противодействия развернутым в передовых зонах ударным группировкам ВМС США.