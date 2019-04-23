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Звезда "Уральских пельменей" сплясал на костылях (видео)

16:46
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Андрей Рожков едва не получил новую травму

Участники шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников и Андрей Рожков исполнили танец, причем последний сделал это на костылях. 

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23 апреля Мясников выложил у себя в Instagram видео, на котором они с Рожковым танцуют в образе бабушек. В какой-то момент Рожков потерял равновесие и едва не упал на пол. 

"Бабки едут на концерты. Приходите. Увидимся", - написал Мясников, назвав даты и места их апрельских выступлений.  

Видео повеселило интернет-пользователей. "Бабуси, я от вас тащусь", "Очаровашки", "Просто прелесть, а не бабки", "Обожаю вас, мальчики", - написали они в комментариях. 

Ранее сообщалось, что Андрей Рожков сломал ногу во время работы. По странному стечению обстоятельств травму получил и другой участник "Уральских пельменей" - Сергей Исаев. Он пострадал во время игры в хоккей. 

Отметим, что Мясников и Рыжков с осени прошлого года начали гастролировать отдельно от "Уральских пельменей". Они говорили, что больше не собираются работать с основным коллективом. 

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