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В Кремле назвали точную дату встречи Путина с Ким Чен Ыном

16:56
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Программа переговоров будет "типичная"

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут встречу 25 апреля во Владивостоке. Информацию подтвердил помощник российского президента  по международным делам Юрий Ушаков.

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Он напомнил, что встреча станет первым контактом Путина с Ким Чен Ыном. При этом он принес извинения сотрудникам СМИ. Помощник президента напомнил, что Кремль долгое время не сообщал журналистам об обстоятельствах процесса подготовки переговоров. "Мы так поступали в связи с тем, что была достигнута договоренность с северокорейскими коллегами о том, чтобы не передавать в СМИ информацию о готовящемся визите. Мы эту договоренность соблюдали, как мне представляется, весьма четко", - сказал Ушаков.

По его словам, Россия станет первым зарубежным государством, которое северокорейский лидер посетит после того, как в КНДР была проведена первая сессия Верховного Народного Собрания 14 созыва. Там Ким Чен Ын был переизбран председателем Госсовета страны. Это произошло в первой половине апреля, сообщает ТАСС.

В ходе переговоров главы государств обсудят различные аспекты двусторонних отношений. Должен произойти обмен мнениями как по политической, так по экономической и культурно-гуманитарной повестке дня. Особое внимание будет уделено мирному решению ядерной проблемы Корейского полуострова.

Что касается программы переговоров, то она "типичная", отметил Ушаков. По словам помощника президента, будет беседа в узком составе. Затем пройдут переговоры в составе делегаций. Кроме того, состоится официальный прием. С российской стороны будут участвовать вице-премьер Юрий Трутнев, глава МИД Сергей Лавров, министр транспорта Евгений Дитрих, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, глава РЖД Олег Белозеров, а также заместитель министра энергетики Анатолий Яновский. А еще в переговорах примут участие помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков.

О том, что Ким Чен Ын прибудет на Дальний Восток 24 апреля, чтобы спустя день встретиться там с Владимиром Путиным, сообщил накануне "Коммерсантъ". Переговоры должны пройти в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. После этого российский лидер улетит в Китай, где пройдет второй саммит стран "Пояса и пути".

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