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У проигравшего Порошенко отбирают шоколадную фабрику

17:16
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Ее хотят вернуть украинскому народу

Петр Порошенко еще месяц будет формально возглавлять Украину, а у него уже начались проблемы. Во вторник в киевской суд поступило заявление о признании незаконной приватизации одной из принадлежащих ему кондитерских фабрик.

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Иск подал лидер социалистической партии Украины Илья Кива. В иске речь идет о фабрике имени Карла Маркса. По мнению Кивы, она была украдена у украинцев. Он уверен, что фабрика "вернется народу".

Время подачи иска он объяснил тем, что сейчас появилась надежда на прозрачное и должное рассмотрение.

"Эти фабрики отстраивались нашими родителями, и это то, что мы должны передать своим детям. И я буду добиваться порядка и дисциплины. Я буду добиваться, чтобы болтуны отвечали за каждое свое слово – перед законом!" - приводятся слова Кивы на сайте Korrespondent.net.

Фабрика имени Карла Маркса вошла в принадлежащую Петру Порошенко корпорацию Roshen в 1996 году. После избрания на пост президента он пообещал продать свои бизнес-активы, однако так и не сделал этого.

Второй тур выборов на Украине прошел 21 апреля. Победу на них одержал Владимир Зеленский. Петр Порошенко набрал менее 25% голосов и уже признал свое поражение.

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