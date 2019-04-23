Больной раком ведущий Беляев с трудом говорит

Телеведущий прошел половину курса лечения

У 70-летнего телеведущего Александра Беляева, который последние годы борется с раком, произошло расстройство нервной системы. Он не исключил, что виной тому огромное количество таблеток, которые ему прописали врачи.

Беляев перенес две операции, а осенью снова собирается лечь на стол хирурга.

Журналист рассказал, что недавно он пережил непростой период в жизни, который отразился на его самочувствии. У него появились проблемы со сном. "Случилось расстройство нервной системы. Теперь затруднены координация движений и речь, испытываю трудности с произношением. Но не сдаюсь, планирую поправиться и вернуться к любимой работе", - цитирует его "СтарХит".

По словам Александра Беляева, он прошел половину курса лечения. За это время он съел столько таблеток, сколько не ел за всю свою прежнюю жизнь. "Возможно, это они еще дают побочные эффекты", - отметил ведущий прогноза погоды. К счастью, врачи дают мужчине благоприятный прогноз.

Беляев также рассказал, что за последние годы он похоронил мать и жену. Кстати, супруга журналиста скончалась от лейкемии. Услышав свой диагноз, Беляев первым делом отправил своего 40-летнего сына в больницу. "Ребенку, если у него родители больны, надо обязательно показываться врачам", - заявил телеведущий.