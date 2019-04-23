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Когда ждать первого контакта Путина с Зеленским

17:28
  • вторник
  • 23 апреля 2019

В Кремле исключили переговоры Москвы с Киевом до инаугурации нового президента

Контактов российского лидера Владимира Путина с побеждающим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским пока не планируется. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

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По его словам, Кремль сначала дождется официального подведения итогов голосования. "Потом нам предстоит еще период до инаугурации нового президента", — сказал Ушаков РИА Новости, добавив, что также необходимо оценить поведение нового украинского президента.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, почему Путин пока не поздравил Зеленского. При этом в Кремле отметили, что, несмотря на некоторые вопросы с легитимностью мероприятия, с уважением относятся к выбору украинского народа.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов главы государства. Шоумен с большим отрывом (73% голосов) опередил своего соперника Петра Порошенко (менее 25%).

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