Когда ждать первого контакта Путина с Зеленским

В Кремле исключили переговоры Москвы с Киевом до инаугурации нового президента

Контактов российского лидера Владимира Путина с побеждающим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским пока не планируется. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, Кремль сначала дождется официального подведения итогов голосования. "Потом нам предстоит еще период до инаугурации нового президента", — сказал Ушаков РИА Новости, добавив, что также необходимо оценить поведение нового украинского президента.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, почему Путин пока не поздравил Зеленского. При этом в Кремле отметили, что, несмотря на некоторые вопросы с легитимностью мероприятия, с уважением относятся к выбору украинского народа.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов главы государства. Шоумен с большим отрывом (73% голосов) опередил своего соперника Петра Порошенко (менее 25%).

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