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В Москве пройдет пятый семейный финансовый фестиваль

17:33
  • вторник
  • 23 апреля 2019

В нем примут участие 2,5 тысячи человек

В Москве 18 мая уже в пятый раз пройдет семейный финансовый фестиваль, завершив Всероссийскую неделю финансовой грамотности для детей и молодежи.

В фестивале примут участие более 2,5 тысяч человек. Их ждут уроки, лекции, мастер-классы, финансовая игротека, квесты и командные интеллектуальные игры, посвященные развитию финансового мышления, первому заработку и выгодным инвестициям. Родители в это время смогут получить бесплатную консультацию у экспертов.

Вход на фестиваль свободный, но для участия необходимо зарегистрироваться.

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