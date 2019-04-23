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В Грозном и Махачкале обнаружили боевиков ИГ (видео)

17:59
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Они готовили атаки на полицейских

Сотрудники ФСБ разоблачили в Грозном и Махачкале пятерых членов ячейки запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Они планировали теракты, сообщает ТВЦ.RU.

Боевики намеревались организовать атаки на сотрудников полиции в городах Каспийск и Грозный. Для этого они планировали изготовить самодельное взрывное устройство. У участников банды изъяли компоненты для изготовления СВУ, револьвер кустарного производства, гранаты, боевые ножи, магазины от автомата Калашникова, а также записи суицидального характера.

Возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Между тем, один из задержанных в Дагестане боевиков признался, что атаки на полицейских должны были произойти с участием квадрокоптера с бомбой.

Кроме того, пресечена деятельность ячейки еще одной запрещенной в России террористической организации  - "Джамаат Таухид ва Джихад". Она действовала на территории Приморского края. В состав группы входили четверо граждан государств Центрально-Азиатского региона, осуществлявшие финансирование международных террористических структур.

Все задержанные рассчитывали совершить серию разбойных нападений на коммерсантов и выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористической организации. У них изъяли компоненты для изготовления взрывчатых веществ, травматический пистолет Макарова, переделанный под стрельбу боевыми патронами, а также боеприпасы к нему. Обнаружили и религиозно-экстремистскую литературу, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность ИГ, а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами.

"В отношении задержанных проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и документирование их причастности к преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в ЦОС ФСБ.

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