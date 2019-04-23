На Украине подвели окончательные результаты выборов президента

Второй тур голосования проходил 21 апреля

ЦИК Украины подсчитал голоса 100% избирателей во втором туре выборов президента. С большим отрывом побеждает шоумен Владимир Зеленский – его окончательный результат 73,22% (порядка 13,5 миллиона избирателей). До этого голосования ни один кандидат в украинские лидеры не получал такой поддержки народа.

За Петра Порошенко свой голос отдали более 4,5 миллиона человек (24,45% голосов), сообщается на официальном сайте комиссии.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков исключил переговоры Владимира Путина с Зеленским до инаугурации нового президента. Также Кремлю нужно время, чтобы оценить поведение украинского лидера.

По мнению экспертов, Зеленский будет делать все, чтобы сменить имидж шоумена и комедианта на имидж политика. Он будет проводить встречи со всеми, кто готов его принять.

При этом Петр Порошенко, несмотря на сокрушительное поражение на выборах, сдаваться не намерен. Накануне на митинге в Киеве он заявил, что обязательно вернется на пост президента. По его словам, это произойдет в 2024 году.