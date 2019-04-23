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Роботы встали на голову перед Путиным (видео)

18:04
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Питерские суворовцы устроили для президента необычную экскурсию

23 апреля глава России Владимир Путин посетил Суворовское училище в Санкт-Петербурге, где он понаблюдал за тренировкой роботов небольшого размера, способных распознавать человеческий голос. 

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Российский президент осмотрел бассейн учебного заведения, пневматический тир, библиотеку и музей. В центре дополнительного образования ему показали робота-минера, способного устанавливать мины на песке, а также двух роботов-спортсменов.  

Как рассказали суворовцы, эти небольшие роботы способны выполнять команды человека. Ученики приказали им сделать три отжимания, и роботы с честью прошли это испытание. Но затем им велели встать на голову. Один из роботов замешкался, поэтому суворовцу пришлось его подтолкнуть. Стоя на голове, роботы начали разводить в стороны ноги. Путин со сдержанной улыбкой наблюдал за этим высокотехнологичным акробатическим номером. 

Ранее сообщалось, что президент России принял в Кремле выпускниц "школы губернаторов" и рассмешил своих гостей шуткой во время фотосессии. 

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