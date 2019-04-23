В Москве впервые пройдет фестиваль "Николин день"

Что приготовили организаторы мероприятия?

С 17 по 19 мая в столице состоится фестиваль искусств "Николин день", организованный по инициативе российских благотворительных фондов. Мероприятие пройдет на девяти площадках.

Центральными темами фестиваля станут добрые дела, путешествия и творчество. Часы работы площадок: 17 мая - с 11:00 до 21:00, 18 и 19 мая - с 10:00 до 22:00.

"Гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах, играх, тематических карнавальных шествиях на площади Революции, Тверском бульваре, Тверской площади и парке Коломенское, а на Манежной площади посетители увидят 17-метровый корабль", - приводит ТАСС сообщение организатора фестиваля.

Для гостей фестиваля выступят известные группы и исполнители, в том числе Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Uma2rman и певица Ёлка.