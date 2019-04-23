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Новые подробности жуткой аварии певицы МакSим

19:01
  • вторник
  • 23 апреля 2019

ДТП произошло не в России

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала о том, почему случилось ДТП с участием автомобиля исполнительницы. По ее словам, это произошло не в России.
Подробности состояния МакSим после жуткой аварии

"Скользкая дорога, на скорости пробило колесо, видимо, что-то на дороге было. Сильно занесло машину, врезались в бордюр", - отметила она.

По ее словам, артистка получила множество ушибов, передает сайт радиостанции "Говорит Москва". Сейчас певица находится в стабильном состоянии, ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Жизни МакSим ничего не угрожает.

"Врачи стараются, она тоже старается. Конечно, множественные повреждения мягких тканей. Слава богу, не задеты жизненно важные органы", - подчеркнула Соколова.

Ранее во вторник стало известно, что МакSим попала в аварию по дороге в аэропорт. Певица должна была лететь в Москву на съемки клипа "Абонент не доступен". До 20-х чисел мая она будет на реабилитации, поэтому все запланированные концерты перенесены на конец мая-июнь.

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